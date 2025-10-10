Calciomercato Roma, Gasperini ha deciso: vuole proprio quell'attaccante. I dettagli - Calcio News 24

Calciomercato Roma: Zirkzee nel mirino, la società valuta rinforzi in attacco

Il tema centrale del momento in casa Roma è l’attacco. Dopo un avvio di stagione complicato, con appena un gol tra Artem Dovbyk ed Evan N’Dicka, la dirigenza giallorossa sta valutando seriamente di intervenire nel prossimo calciomercato Roma di gennaio per rinforzare il reparto offensivo. La mancanza di concretezza sotto porta ha convinto la società a sondare diverse opzioni, con il direttore sportivo Ricky Massara già al lavoro per individuare il profilo giusto da affiancare a Lukaku o da alternare nelle rotazioni di De Rossi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi più interessanti finiti sul taccuino della Roma è quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese attualmente al Manchester United. Dopo l’esperienza positiva al Bologna, dove aveva messo in mostra tecnica e visione di gioco da vero numero 9 moderno, Zirkzee sta trovando pochissimo spazio in Inghilterra: appena quattro presenze stagionali, troppo poche per un giocatore che vuole sentirsi protagonista.

Il suo futuro, dunque, potrebbe tornare a incrociare la Serie A, un campionato che lo ha valorizzato e nel quale ha lasciato un ottimo ricordo. La Roma, secondo le indiscrezioni, starebbe valutando la possibilità di un prestito secco fino a giugno, soluzione che permetterebbe al club di rinforzarsi senza pesare troppo sul bilancio. L’ingaggio dell’olandese, pari a circa 3,6 milioni di euro, non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile: la società capitolina potrebbe coprirne la metà, circa 1,8 milioni, cifra considerata sostenibile nell’attuale piano economico del club.

Il presidente Dan Friedkin, rientrato a Trigoria nelle ultime ore, ha partecipato a una serie di riunioni operative non solo su tematiche commerciali ma anche di calciomercato Roma, dimostrando la volontà di intervenire in prima persona per dare nuova linfa alla squadra. L’obiettivo è chiaro: rendere la Roma più competitiva e concreta, soprattutto nelle sfide contro le dirette rivali per un posto in Champions League.

Zirkzee rappresenta un profilo ideale per età, caratteristiche e conoscenza del campionato italiano. In passato era stato corteggiato anche da Gian Piero Gasperini per la sua Atalanta, segno di un talento che convince diversi tecnici. Il prossimo calciomercato Roma si preannuncia dunque movimentato, con l’attacco al centro delle strategie e la caccia a un rinforzo che possa far compiere alla squadra il salto di qualità tanto atteso.