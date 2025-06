Calciomercato Roma, Gasperini punta forte su Kossounou come alternativa a Lucumi! Il prezzo del Bayer Leverkusen

Con l’ufficialità di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma, inizia una nuova era per il club giallorosso. Il tecnico ex Atalanta, noto per il suo gioco aggressivo e le richieste precise sul mercato, ha ricevuto dalla dirigenza la promessa di una rosa all’altezza delle ambizioni europee. E il primo tassello da sistemare sarà la difesa, reparto che necessita di rinforzi affidabili accanto a Gianluca Mancini e Evan N’Dicka.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma starebbe valutando due nomi già noti a Gasperini: Odilon Kossounou e Jhon Lucumí. Il primo, centrale ivoriano classe 2001, è di proprietà del Bayer Leverkusen ma ha giocato in prestito all’Atalanta. Sebbene i problemi fisici ne abbiano limitato l’impiego, Gasperini ne apprezza le doti difensive e il potenziale. L’Atalanta sembra orientata a non riscattarlo, e i 25 milioni richiesti dal Leverkusen potrebbero aprire una trattativa con la Roma, magari includendo Mario Hermoso come contropartita tecnica per abbassare il prezzo.

Anche Kossounou avrebbe espresso il desiderio di restare in Serie A e ritrovare il tecnico che lo ha valorizzato a Bergamo, aprendo quindi alla possibilità di un trasferimento nella Capitale.

L’altro profilo seguito con attenzione è Jhon Lucumí, difensore colombiano classe 1998 attualmente al Bologna. Roccioso e affidabile, Lucumí sarebbe un innesto di qualità nella retroguardia romanista. Tuttavia, la clausola rescissoria da 28 milioni di euro rappresenta un ostacolo per le casse del club. Nonostante ciò, il giocatore avrebbe già manifestato interesse a proseguire la sua carriera in Serie A, e la Roma potrebbe inserirsi nella corsa al suo cartellino.

Con Gasperini alla guida della Roma, il calciomercato giallorosso entra nel vivo. E i nomi di Lucumí e Kossounou sono solo l’inizio di una rivoluzione tecnica che punta a riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.