Calciomercato Roma, carta bianca per Gian Piero Gasperini. Ecco i nomi che vuole il tecnico giallorosso - Calcio News 24

Calciomercato Roma, le prime mosse della nuova era Gasperini. Sarà carta bianca per l’ex tecnico nerazzurro

Il calciomercato Roma entra nel vivo con l’inizio della nuova era targata Gian Piero Gasperini. Dopo l’ufficialità del tecnico ex Atalanta, i piani per la costruzione della squadra stanno prendendo forma, e stavolta con un’impronta chiara dell’allenatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, le strategie di mercato non saranno solo frutto di opportunità estive o esigenze di bilancio, ma partiranno dalle idee tattiche e tecniche di Gasperini stesso. Una condizione richiesta espressamente dal tecnico prima della firma sul contratto triennale, sostenuta anche da Claudio Ranieri nel suo nuovo ruolo di senior advisor della famiglia Friedkin.

Il primo punto da cui partire nel calciomercato Roma riguarda i reparti da rinforzare. La rosa giallorossa necessita almeno di un difensore centrale affidabile, due esterni (uno per fascia), un centrocampista con dinamismo e un attaccante che possa completare il reparto offensivo. Ovviamente, le eventuali cessioni influenzeranno le entrate: il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi è al lavoro per piazzare alcuni esuberi e liberare spazio salariale.

Tra i nomi che emergono con maggiore insistenza spicca quello di Matt O’Riley, centrocampista danese classe 2000, cresciuto calcisticamente in Inghilterra. Il suo nome era già stato associato all’Atalanta, proprio su indicazione di Gasperini, prima che il Brighton lo acquistasse per circa 30 milioni. O’Riley è considerato un centrocampista moderno, completo e duttile: sa abbinare struttura fisica e visione di gioco, ma anche inserimenti offensivi e gol (13 reti e 11 assist con il Celtic due stagioni fa). Il Brighton lo valuta attorno ai 25 milioni, ma la Roma potrebbe puntare su un prestito oneroso con diritto di riscatto dilazionato, una formula compatibile con i vincoli imposti dal settlement agreement UEFA.

Sulle corsie laterali, prioritarie nel sistema di gioco di Gasperini, i nomi più caldi sono Maxim De Cuyper e Giorgos Vagiannidis. Il primo, esterno mancino del Club Brugge, ha una valutazione di circa 20 milioni di euro. Si tratta di un profilo che Gasperini conosce bene, avendolo seguito già ai tempi della sua avventura a Bergamo. Vagiannidis, invece, è un terzino destro del Panathinaikos, meno costoso (10-12 milioni) ma seguito anche da club come lo Sporting Lisbona. La Roma sta valutando attentamente i margini di trattativa.

Altro nome da tenere d’occhio nel calciomercato Roma è quello di Nadir Zortea, reduce da un’ottima stagione con il Cagliari, impreziosita da 6 gol. Zortea è un vecchio pupillo di Gasperini, che lo ha già allenato e ne conosce potenzialità e limiti. Potrebbe rappresentare un’alternativa interessante e più accessibile per completare il pacchetto degli esterni.

Con la nuova guida tecnica e una chiara direzione sportiva, il calciomercato Roma si preannuncia finalmente coerente con una visione tattica definita. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva, con giocatori funzionali alle idee di Gasperini e in grado di rilanciare le ambizioni del club giallorosso, sia in Serie A che in Europa.