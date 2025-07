Calciomercato Roma, possibile scambio per i giallorossi. Gollini pronto a salutare in cambio di quel giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Roma: possibile scambio di portieri con il Milan, Gollini-Sportiello al centro della trattativa

Il calciomercato Roma si infiamma con un’indiscrezione lanciata da Tuttosport che potrebbe cambiare le gerarchie tra i pali di due big della Serie A. Secondo le ultime notizie, Roma e Milan starebbero valutando seriamente uno scambio tra i rispettivi secondi portieri: Pierluigi Gollini verso Milano e Marco Sportiello pronto a trasferirsi nella Capitale.

Un’operazione che, se andasse in porto, rappresenterebbe un colpo a sorpresa nel panorama del calciomercato italiano. La Roma, infatti, potrebbe decidere di separarsi da Gollini, arrivato solo a gennaio 2025 a titolo definitivo dopo una lunga serie di prestiti, per affidarsi all’esperienza e alla solidità di Sportiello, oggi vice di Maignan al Milan.

Nel contesto del calciomercato Roma, l’arrivo di Marco Sportiello sarebbe anche un possibile ritorno al passato, ma in chiave nuova. Il portiere conosce bene Gian Piero Gasperini, attuale tecnico giallorosso, avendolo avuto come allenatore ai tempi dell’Atalanta. Proprio questa relazione professionale positiva potrebbe favorire il trasferimento, con Sportiello pronto a rimettersi in gioco sotto la guida di un allenatore che lo stima e sa come valorizzarlo.

Sull’altro fronte, Pierluigi Gollini potrebbe approdare al Milan, prendendo il posto lasciato vacante proprio da Sportiello. Il portiere classe 1995 ha avuto un percorso turbolento negli ultimi anni, passando per Tottenham, Fiorentina, Napoli e Genoa, prima di approdare alla Roma. Tuttavia, il suo rapporto difficile con Gasperini — reso evidente dalle dichiarazioni del 2022 — potrebbe rendere difficile una sua permanenza nella Capitale ora che il tecnico piemontese è sulla panchina giallorossa.

Il calciomercato Roma si dimostra quindi molto attivo anche tra i pali, dove spesso si nascondono cambiamenti meno appariscenti ma cruciali per l’equilibrio delle squadre. Lo scambio con il Milan rappresenterebbe un’opportunità per entrambe le società di rafforzare le proprie seconde linee in porta, con portieri di esperienza e pronti a subentrare se necessario.

Il valzer dei portieri è solo uno dei tanti temi che agitano il calciomercato Roma in questa estate 2025. Sportiello e Gollini attendono sviluppi, ma il destino dei due potrebbe presto incrociarsi in un affare che avrebbe ripercussioni interessanti per tutta la Serie A.