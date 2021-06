Calciomercato Roma, idea Lloris per la porta: un fattore aiuta i giallorossi

Calciomercato Roma: i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Hugo Lloris del Tottenham per rinforzare il reparto dei portieri

José Mourinho ha deciso di partire dal ruolo del portiere per migliorare la sua Roma. Troppe sono state le difficoltà dei giallorossi in quel reparto negli ultimi anni, così il neo tecnico romanista vuole sistemare prima i pali. L’idea dello Special One sarebbe quella di portare Hugo Lloris, suo ex estremo difensore al Tottenham, nella Capitale.

Come riportato da Il Messaggero, l’ingaggio del francese da 6 milioni a stagione non sarebbe un problema per la Roma dato che sarebbe aiutata del Decreto Crescita che tasserebbe “solo” il 50% e costerebbe così a Friedkin circa 4,5 milioni netti. Lloris, inoltre, ha il contratto in scadenza con gli Spurs tra un anno.