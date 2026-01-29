Calciomercato Roma, Sulemana è l’ultimissima idea per l’attacco: sondaggio con l’Atalanta, c’è la risposta di Percassi. Ecco cosa sta succedendo

Il mercato della Roma potrebbe riservare ancora sorprese nel reparto avanzato. Nonostante gli acquisti già definiti dell’olandese Donyell Malen e della promessa Robinio Vaz, la dirigenza capitolina resta vigile sulle opportunità last-minute. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i Giallorossi hanno chiesto informazioni all’Atalanta per Kamaldeen Sulemana. L’esterno offensivo ghanese, noto per la sua rapidità ma spesso discontinuo, ha visto ridursi drasticamente il proprio minutaggio tra le file della Dea dopo l’addio dell’ex tecnico Ivan Juric.

L’apertura alla trattativa arriva indirettamente anche dai vertici societari. Luca Percassi, Amministratore Delegato degli Orobici, ha confermato prima del match europeo contro l’Union Saint-Gilloise che il club è attento alle dinamiche riguardanti i calciatori meno impiegati. Sulemana, che in stagione ha raccolto 21 presenze (molte delle quali spezzoni) condite da due reti e un assist tra Serie A e coppe, potrebbe dunque salutare Bergamo per cercare continuità altrove.

