Roma, le mosse di Tiago Pinto sul mercato: piacciono Xeka e Parisi

La Roma sta già studiando il mercato estivo e come poter avere i soldi per costruire e rinforzarsi: le mosse di Tiago Pinto tra uscite e entrate

Se Pau Lopez, Under e Kluivert porteranno 35 milioni circa nelle casse della Roma, Tiago Pinto ha in mente un’altra mossa per rimpinguare il tesoretto. In sei pronti a dire addio ai giallorossi.

Nello specifico parliamo di Coric, Olsen, Villar, Reynolds, Bianda e Florenzi per ulteriori 20 milioni da spendere sul mercato. Un tesoretto importante, con il ds che avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Lille, Xeka, e il terzino dell’Empoli Parisi, cercato anche dal Milan. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.