Calciomercato Roma, il mercato dipende dal futuro di Mourinho

Molti rinnovi in casa Roma dipenderanno anche dalle scelte della società sul tecnico portoghese: Dybala, Matic e Smalling in attesa

In casa Roma la programmazione della prossima stagione ruota attorno a Jose Mourinho. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la conferma del portoghese o un eventuale cambio in panchina, saranno decisivi per la permanenza di alcuni giocatori.

In particolare Paulo Dybala, Nemanja Matic e Chris Smalling aspettano di conoscere il futuro dello Special One, che per ora prende tempo.