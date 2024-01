Calciomercato Roma, in chiusura la cessione di Vina al Flamengo

Matias Vina, giocatore di proprietà della Roma, è a un passo dal trasferimento a titolo definitivo al Flamengo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi ed i rossoneri hanno trovato un accordo da 8 milioni di euro più 1 di bonus per la cessione del terzino. Adesso manca solamente l’accordo tra Roma e Sassuolo per l’interruzione anticipata del prestito del giocatore, con i neroverdi che vorrebbero come compensazione un giovane capitolino tra Joao Costa, Alessandro Romano, Sergej Levak, William Feola, Riccardo Pagano e Joao Gabriel Cardozo.