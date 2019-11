Calciomercato Roma, interesse del Tottenham per Pellegrini: la situazione

Calciomercato Roma, Pellegrini ha attirato le attenzioni del Tottenham. Gli inglesi puntano il classe ’96 in alternativa a Ziyech

Nonostante sia fermo da svariato tempo per la frattura al piede, Lorenzo Pellegrini ha attirato le attenzioni del Tottenham. Gli Spurs, probabilmente, dovranno far fronte alla partenza di Eriksen e di conseguenza pensano al sostituto.

A farlo sapere è la testata inglese The Sun, che sottolinea come il club di Pochettino stia puntando allo stesso tempo anche Ziyech dell’Ajax. Il romano è la prima alternativa qualora non si riuscisse ad arrivare al marocchino.