Pastore domani a Roma: ecco quando sarà ufficiale

Calciomercato Roma, sarà Javier Pastore il prossimo colpo di Monchi: l’argentino domani sarà nella Capitale per firmare il contratto con i giallorossi

Sarà Javier Pastore il sostituto di Radja Nainggolan: la Roma ha chiuso l’operazione con il Paris Saint Germain per il trequartista argentina. Affare da 20 milioni di euro, con il direttore sportivo Monchi che ha battuto la concorrenza dei club di Premier League. Premium Sport rivela che domani il Flaco sarà nella Capitale per firmare con il club giallorosso.

L’ufficialità però non è attesa a breve: la Roma comunicherà l’acquisto dell’ex Palermo soltanto dopo il 7 luglio 2018. Il motivo? Questioni di bilancio, un espediente economico per le casse giallorosse. Non ci sono però dubbi sull’affare: l’argentino firmerà un quadriennale da 4 milioni di euro a stagione.