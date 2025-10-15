Calciomercato Roma, Koné nel mirino di una big italiana. Ecco la situazione attuale dei giallorossi - Calcio News 24

Calciomercato Roma: Koné brilla, l’Inter osserva ma i giallorossi resistono

Il calciomercato Roma entra nel vivo, anche se gennaio è ancora lontano. Tra i nomi che stanno attirando l’attenzione dei grandi club europei c’è quello di Manu Koné, centrocampista francese arrivato nella Capitale la scorsa estate dalla Bundesliga. Il giocatore, che ha subito conquistato un posto da titolare nella nuova Roma di Gian Piero Gasperini, è già finito nel mirino dell’Inter, che aveva provato a portarlo a Milano già durante la sessione estiva.

La proposta nerazzurra è stata prontamente rifiutata dalla società giallorossa, decisa a blindare uno dei suoi talenti più promettenti. E la scelta sembra aver dato ragione alla dirigenza: Koné è diventato in poche settimane un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico di Gasperini, contribuendo in modo determinante al sorprendente avvio di stagione della Roma, che ha raccolto 15 punti nelle prime sei giornate, con una difesa solida e un gioco convincente.

Al centro di questo sistema c’è proprio Koné, capace di unire quantità e qualità, recuperi difensivi e visione di gioco. Il suo rendimento non è passato inosservato nemmeno fuori dai confini italiani: oltre all’Inter, anche top club come Paris Saint-Germain e altre società della Premier League stanno monitorando con attenzione le sue prestazioni.

Il calciomercato Roma si trova così a un bivio. Da un lato c’è la necessità di valorizzare i propri talenti e costruire un progetto vincente intorno a giocatori come Koné; dall’altro, c’è la consapevolezza che offerte importanti potrebbero arrivare già a gennaio. Tuttavia, la volontà del club sembra chiara: trattenere il centrocampista almeno fino al termine della stagione, a meno di proposte irrinunciabili.

Il prossimo confronto diretto tra Roma e Inter, in programma allo Stadio Olimpico, potrebbe rappresentare un passaggio chiave non solo per la classifica, ma anche per gli equilibri di mercato. Gli occhi saranno puntati su Koné, pronto a dimostrare ancora una volta il suo valore.

Nel frattempo, il calciomercato Roma resta vigile: la priorità è blindare i gioielli della rosa, ma con l’interesse crescente da parte delle big europee, il lavoro della dirigenza sarà fondamentale per mantenere competitiva la squadra anche in futuro.

