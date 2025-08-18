Calciomercato Roma, la freccia inglese che fa impazzire la Serie A: Roma e Bologna si sfidano. Il talento del Marsiglia al centro di un intrigo di mercato. I rossoblù in pressing da giorni, ma Massara non si arrende - Calcio News 24

Calciomercato Roma, per i giallorossi è una grandissima occasione da cogliere al volo

Un talento inglese nel mirino della Serie A, un duello di mercato che infiamma l’asse tra Bologna e Roma. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i due club italiani sono in forte pressing su Jonathan Rowe, giovane e talentuoso attaccante esterno classe 2003 di proprietà dell’Olympique Marsiglia. Un profilo moderno, veloce e tecnico, che si è messo in luce nell’ultima stagione sotto la guida di Roberto De Zerbi e che ora è pronto per il grande salto in un campionato top.

Il Bologna si è mosso per primo, avviando i contatti da diversi giorni per provare a chiudere l’operazione. Il club rossoblù, che ha costruito la sua nuova identità puntando su giocatori di qualità e di respiro internazionale, vede in Rowe l’interprete perfetto per il gioco di Vincenzo Italiano, un’ala capace di creare superiorità numerica e di essere decisivo negli ultimi trenta metri. Tuttavia, l’accordo con il giocatore non è stato ancora trovato, un’incertezza che ha lasciato la porta aperta all’inserimento di una rivale potente.

La Roma, infatti, dopo aver incassato il “no” da Jadon Sancho, ha virato con decisione sul 22enne inglese. Il direttore sportivo Frederic Massara sta lavorando per superare la concorrenza del Bologna, forte di un progetto tecnico ambizioso e della possibilità di offrire al giocatore un palcoscenico importante. Rowe, reduce da una stagione al Marsiglia in cui ha collezionato 3 gol e 4 assist, è un profilo che piace molto a Gasperini per la sua duttilità e per la sua capacità di attaccare la profondità. Con un curriculum che vanta già 39 gol in carriera e 3 reti con la maglia dell’Inghilterra Under 21, è considerato uno dei talenti più pronti della sua generazione. La battaglia è aperta, con Bologna e Roma pronte a sfidarsi per assicurarsi uno dei gioielli più luminosi del mercato europeo.