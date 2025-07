Calciomercato Roma, Laurienté nel mirino per potenziare l'attacco. Quanto chiedono i neroverdi? Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Roma: Laurienté nel mirino, il Sassuolo chiede 20 milioni. La situazione dei giallorossi

Il calciomercato Roma entra in una fase caldissima e uno dei nomi che tornano prepotentemente nel taccuino della dirigenza giallorossa è quello di Armand Laurienté. L’attaccante francese del Sassuolo, fresco di promozione in Serie B con il club emiliano, resta un obiettivo concreto per il reparto offensivo della Roma, alla ricerca di soluzioni rapide ed efficaci dopo aver affrontato le limitazioni del Fair Play Finanziario.

Secondo quanto riportato da RomaForever.it, ora che i paletti finanziari sembrano in via di risoluzione, il club capitolino può finalmente tornare ad operare sul mercato con maggiore libertà. E tra le priorità del calciomercato Roma c’è proprio il rafforzamento del reparto offensivo, in cui Laurienté rappresenta una delle opzioni più gradite allo staff tecnico.

Il Sassuolo, tuttavia, non ha intenzione di svendere il proprio attaccante. La valutazione attuale si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra che potrebbe rappresentare un ostacolo per la Roma, viste le manovre limitate sul fronte economico. Nonostante ciò, i dirigenti giallorossi sono al lavoro per capire se ci siano margini per una trattativa basata su un prestito con obbligo o diritto di riscatto.

Nel frattempo, anche il Sunderland si è fatto avanti per Laurienté, con il direttore sportivo Florent Ghisolfi molto attivo sul mercato italiano. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Enzo Le Fée dalla Roma per 23 milioni, gli inglesi monitorano anche Angelino e, appunto, Laurienté. La concorrenza internazionale potrebbe dunque complicare ulteriormente i piani della Roma.

Il calciomercato Roma, però, non si ferma all’attacco. Restano caldi i nomi di Maxim De Cuyper, terzino molto apprezzato anche da Gasperini e a lungo seguito dalla dirigenza giallorossa, e Matt O’Riley, centrocampista del Brighton che vedrebbe positivamente un trasferimento in Italia.

Tutto ruota attorno alla possibilità di sbloccare le risorse necessarie: se il nodo Fair Play sarà definitivamente sciolto, la Roma potrà finalmente muoversi con decisione. In attesa di sviluppi, Laurienté rimane uno dei nomi più caldi del calciomercato Roma, simbolo della volontà del club di costruire una squadra ambiziosa e pronta a competere su più fronti nella stagione 2025-2026.