Roma News
Calciomercato Roma, Mckennie occasione importante per la squadra giallorossa. La situazione non lascia dubbi
Calciomercato Roma, McKennie occasione a zero: giallorossi in corsa con il Milan
Il nome di Weston McKennie è destinato a diventare uno dei più discussi della prossima estate e il Calciomercato Roma osserva con grande attenzione. Il centrocampista statunitense della Juventus, protagonista di una stagione in costante crescita, si trova infatti al centro di una situazione contrattuale delicata che potrebbe aprire scenari molto interessanti per diversi club di Serie A.
Il contratto di McKennie con la Juventus scade il 30 giugno 2026, ma i colloqui per il rinnovo non hanno ancora prodotto risultati concreti. Lo stallo tra l’entourage del giocatore e la dirigenza bianconera sta alimentando l’interesse delle big italiane, pronte a sfruttare l’opportunità di un eventuale addio a parametro zero. Tra queste, oltre al Milan, si inserisce con decisione anche il Calciomercato Roma.
La Roma fiuta l’occasione
La dirigenza giallorossa monitora da tempo il profilo di McKennie, considerato ideale per rinforzare il centrocampo grazie alla sua fisicità, alla capacità di inserimento e alla duttilità tattica. Il centrocampista americano può infatti ricoprire più ruoli, dalla mezzala alla fascia destra, qualità molto apprezzate nell’ottica di costruzione di una rosa equilibrata e competitiva.
Per il Calciomercato Roma, l’eventuale arrivo di McKennie senza esborso per il cartellino rappresenterebbe un’operazione strategica, in linea con una politica sempre più attenta alla sostenibilità economica ma senza rinunciare alla qualità.
La concorrenza del Milan
Il Milan resta però un avversario temibile. Massimiliano Allegri spinge per riabbracciare un giocatore che conosce bene e che si adatterebbe perfettamente ai suoi principi tattici. La possibilità di giocare un ruolo centrale in un progetto ambizioso e di lottare subito per i vertici potrebbe pesare nella scelta finale del giocatore.
Nonostante ciò, il Calciomercato Roma non parte battuto. Il progetto tecnico giallorosso, il ruolo da protagonista promesso al giocatore e la centralità all’interno della squadra potrebbero rappresentare fattori decisivi.
I prossimi mesi saranno cruciali: se la Juventus non riuscirà a chiudere il rinnovo, il nome di McKennie diventerà uno dei più caldi del Calciomercato Roma, con un vero e proprio derby italiano pronto ad accendersi.
LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A
Ultimissime
video
Di Canio svela: «Alla Juve si respirava un’identità fortissima. Quando arrivai io c’erano Boniperti, Trapattoni, erano delle istituzioni: trasmettevano questi valori» – VIDEO
Paolo Di Canio promuove Luciano Spalletti: ecco che cosa ha dato alla Juventus e cosa serve per rilanciarsi. Le parole...