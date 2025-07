Calciomercato Roma, Mckennie in giallorosso? Ecco le ultime novità tra i capitolini - Calcio News 24

Calciomercato Roma: ipotesi scambio con la Juventus, spunta il nome di McKennie. La situazione

Il Calciomercato Roma si arricchisce di nuove suggestioni in questa fase cruciale dell’estate, e l’ultima novità arriva direttamente da Torino. Come riportato da calciomercato.com, la Juventus è al lavoro per sistemare il proprio centrocampo su indicazione del nuovo tecnico Igor Tudor, e tra i vari nomi in uscita spunta quello di Weston McKennie, che potrebbe finire proprio nel mirino dei giallorossi.

Il centrocampista statunitense, il cui contratto scade nel giugno 2026, sembrava a un passo dal rinnovo solo poche settimane fa. Tuttavia, le ultime evoluzioni sul fronte juventino hanno cambiato radicalmente gli scenari: il club bianconero ora valuta seriamente la cessione del giocatore. Tra le ipotesi più concrete emerse, c’è quella di un possibile scambio con la Roma, che cerca rinforzi proprio in mezzo al campo per completare il progetto tecnico di Daniele De Rossi.

Il Calciomercato Roma è infatti concentrato sul rafforzamento della mediana, dove si cercano profili dinamici e versatili, in grado di abbinare intensità e qualità. McKennie, in questo senso, rappresenta un’opportunità interessante: ha esperienza internazionale, duttilità tattica e una buona tenuta atletica. La Juventus, dal canto suo, è disposta a trattare pur di ottenere un contropartita tecnica gradita oppure di liberarsi dell’ingaggio dello statunitense, considerato ormai non centrale nel progetto.

Allo stesso tempo, a Torino resta da risolvere anche la situazione legata a Douglas Luiz, altro nome in uscita che potrebbe sbloccare nuovi scenari di mercato, anche per la Roma, che osserva con attenzione le mosse bianconere. Intanto, i soli certi di rimanere a disposizione di Tudor a centrocampo sono Locatelli, Khéphren Thuram e Koopmeiners, mentre tutto il resto è in discussione.

Nel frattempo, il Calciomercato Roma continua a lavorare su più fronti. I giallorossi valutano attentamente lo scambio con la Juve, ma restano cauti: l’operazione deve essere economicamente sostenibile e funzionale all’equilibrio della rosa.

I contatti tra le due società potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni, con McKennie che resta un nome caldo per la Roma. Un profilo da seguire con attenzione in questa fase di trattative intense e decisive per il futuro della squadra capitolina.