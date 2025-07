Calciomercato Roma, per l’attacco in pole position c’è Mikautadze del Lione! L’alternativa è Krstovic

Archiviata la priorità di sistemare i conti e chiudere le operazioni legate alle plusvalenze, per Frederic Massara — nuovo direttore sportivo della Roma — si apre ora la fase cruciale del calciomercato: quella dedicata agli acquisti. Il tecnico Gian Piero Gasperini, arrivato in giallorosso dopo l’addio di De Rossi, ha già indicato le aree da rinforzare per costruire una rosa in linea con la sua visione tattica.

Secondo Il Corriere dello Sport, la Roma andrà a caccia di due difensori, un esterno destro, un centrocampista e due attaccanti. È proprio il reparto offensivo a rappresentare l’urgenza maggiore: Tammy Abraham ha lasciato la Capitale per accasarsi al Besiktas, mentre Eldor Shomurodov resta in bilico, con la cessione possibile in caso di offerte congrue.

Il nodo principale riguarda però la trequarti sinistra, dove attualmente l’unico elemento naturale è Stephan El Shaarawy, mancino e adattabile, ma senza alternative di piede destro. L’idea della dirigenza è puntare su un attaccante duttile, capace di agire sia da seconda punta che da centravanti. Un “colpo due in uno” che ottimizzerebbe costi e spazi in rosa.

In cima alla lista c’è Georges Mikautadze, classe 2000, attaccante georgiano di proprietà del Lione. Reduce da una stagione complessa in Francia, complice la crisi finanziaria del club e la retrocessione “a tavolino” assegnata la club, Mikautadze è considerato cedibile per una cifra tra i 20 e i 23 milioni di euro. Il Lione — che lo acquistò un anno fa dal Metz per 18,5 milioni più bonus — punta almeno a non registrare minusvalenze.

La Roma non è sola: sull’attaccante ci sono anche Eintracht Francoforte, che potrebbe liberare Ekitike, e il Sunderland, neopromosso in Premier League, con l’ex Lens Florian Ghisolfi in regia sportiva e un presidente disposto a investire senza i limiti del Fair Play Finanziario.

Tra le alternative spunta anche Nikola Krstovic, punta montenegrina del Lecce, valutata circa 25 milioni di euro. Un’operazione più onerosa, ma che resta sul taccuino di Trigoria.