Calciomercato Roma, Mourinho chiama Lenglet: la situazione

Calciomercato Roma, il tecnico portoghese vuole il difensore in uscita dal Barcellona a sua disposizione: le ultime

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato della Roma. Dalle varie cessioni, il club giallorosso ha incassato qualcosa come 61 milioni di euro, spendendone al momento la metà per i nuovi acquisti. Il tesoretto restante può essere così utilizzato per mettere a segno un colpo in difesa, visti anche i continui problemi di Chris Smalling.

L’obiettivo numero uno è Clement Lenglet, chiuso al Barcellona dalla concorrenza e tanto ambito da Mourinho. Il tecnico portoghese lo avrebbe già contattato per convincerlo a raggiungerlo nella Capitale, dopo che era sfumata la possibilità di lavorare insieme al Tottenham qualche mese fa.