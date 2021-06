Calciomercato Roma: Mourinho ci prova per Sergio Ramos. I dettagli

Secondo La Gazzetta dello Sport Josè Mourinho starebbe corteggiando Sergio Ramos per provare a portarlo alla Roma

Dopo il clamoroso addio di Sergio Ramos dal Real Madrid si è aperta un’autentica corsa all’oro tra le big d’Europa per il centrale spagnolo. Corsa alla quale vorrebbe iscriversi anche la Roma, contando sugli ottimi rapporti tra l’ex capitano del Real Madrid e Josè Mourinho.

Come riporta La Gazzetta dello Sport lo Special One sta cercando di convincere il difensore a sposare il progetto giallorosso. Tutto questo, naturalmente, ipotizzando che la trattativa dell’Everton per Smalling prenda quota e si libera un posto fra i centrali. Ramos approdando alla Roma potrebbe sfruttare le agevolazioni fiscali introdotte nel 2017 e nel 2019. Le prime consentono, per tutti i redditi non dichiarati entro i confini italiani, di pagare una cifra forfettaria di 100 mila euro all’anno (per i parenti il forfeit scenderebbe a 25 mila), mentre le seconde – destinate agli atleti professionisti – prevedono una esenzione ai fini irpef del 70% dei redditi per coloro che sono stati residenti all’estero per almeno due anni e che decidono di trasferirsi in Italia per almeno un biennio. Morale: se il difensore spagnolo accettasse un ingaggio da 7,5 milioni a stagione per due anni, il club giallorosso pagherebbe al lordo circa 10 milioni e non 15. Possibile? Lo scopriremo in questa calda estate romana.