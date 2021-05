Calciomercato Roma, Mourinho fa fuori Pellegrini? C’è anche la Juve

Pellegrini non sarebbe nei progetti tattici di Mourinho alla Roma. Il talento giallorosso, oltre alla Juve, piace soprattutto al Liverpool in Premier League

Lorenzo Pellegrini non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe lasciare la Roma in questa sessione estiva del mercato. Il talento giallorosso è da tempo seguito dalla Juventus, ma non solo come riportano i media britannici.

Il Liverpool in Premier League starebbe infatti preparando un possibile assalto al giocatore, valutato 40 milioni di euro dalla Roma e che non rientrerebbe nei piani tattici del nuovo allenatore Mourinho.

