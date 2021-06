Calciomercato Roma, Mourinho tenta Sergio Ramos: c’è stata una telefonata

Calciomercato Roma: Sergio Ramos si è svincolato dal Real Madrid, Mourinho lo tenta e prova a portarlo alla Roma. La situazione

Dopo la notizia dell’addio ufficiale al Real Madrid, tanti club hanno cominciato a sognare di portare in squadre Sergio Ramos. Un pensierino ce l’ha fatto anche José Mourinho, che starebbe addirittura tentando lo spagnolo. Come riportato dal Leggo, infatti, lo Special One ha sicuramente fatto una telefonata al suo ex difensore ai empi dei Blancos.

Per convincere Sergio Ramos serve un maxi ingaggio da 8 milioni, cifra che la Roma potrebbe raggiungere grazie al Decreto Crescita. Al momento si tratta solamente di un sogno per i giallorossi, ma l’estate è lunga e Mourinho sa essere ammaliante.