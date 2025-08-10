Calciomercato Roma: Ndicka nel mirino dell’Al Nassr, possibile cessione in futuro. Le ultimissime

La Roma è protagonista di un’estate intensa sul fronte del calciomercato, con movimenti significativi sia in entrata che in uscita. Dopo aver messo a segno diversi colpi importanti, il club giallorosso si prepara ora a sfoltire la rosa per finanziare ulteriori operazioni. Tra gli acquisti più rilevanti figurano Neil El Aynaoui, centrocampista francese classe 2001 proveniente dal Metz, Evan Ferguson, giovane attaccante irlandese in arrivo dal Brighton, Wesley, difensore brasiliano di prospettiva, e Daniele Ghilardi, centrale italiano reduce da una buona stagione con il Verona.

Il direttore sportivo Frederic Massara, tornato a Trigoria dopo l’esperienza al Milan, è ora concentrato sulle uscite. Secondo quanto riportato da Il Tempo, uno dei nomi in bilico è quello di Evan Ndicka, difensore centrale franco-ivoriano classe 1999, arrivato nella Capitale a parametro zero dall’Eintracht Francoforte nel 2023. Ndicka ha collezionato 85 presenze in due stagioni con la maglia giallorossa, imponendosi come uno dei pilastri della retroguardia guidata da Gian Piero Gasperini, tecnico noto per il suo calcio aggressivo e verticale.

Il giocatore è finito nel mirino dell’Al Nassr, ambizioso club saudita che ha già in rosa Cristiano Ronaldo e che ha recentemente acquistato Inigo Martinez dal Barcellona. Al momento non è stata presentata un’offerta ufficiale, ma sia il calciatore che la Roma hanno ricevuto segnali di interesse che potrebbero presto concretizzarsi.

La società capitolina, pur non intenzionata a privarsi di uno dei suoi difensori più affidabili, potrebbe valutare la cessione di fronte a una proposta economicamente vantaggiosa. Considerando che Ndicka è arrivato a costo zero, un’eventuale vendita rappresenterebbe una plusvalenza netta, utile per finanziare gli ultimi colpi di mercato.

La situazione resta in evoluzione, con la Roma pronta a cogliere ogni opportunità per rafforzare la squadra e mantenere alta la competitività in vista della nuova stagione.