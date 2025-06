Calciomercato Genoa, stretta per Ngonge. Si tenta il grande colpo rossoblu in vista del mercato estivo - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: obiettivo esterni di qualità, attesa per Gronbaek e occhi su Cornet e Ngonge. La situazione

Il Calciomercato Genoa continua a muoversi con attenzione e strategia, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. Secondo quanto riportato da La Repubblica nell’edizione genovese di oggi, la dirigenza rossoblù è alla ricerca di esterni offensivi di qualità, un ruolo considerato chiave per il gioco di Gilardino.

In attesa dell’ufficialità legata all’arrivo di Albert Gronbaek, centrocampista danese classe 2001 che ha già sostenuto le visite mediche, il Genoa guarda a nuovi profili per rafforzare le corsie esterne. L’annuncio del suo ingaggio potrebbe arrivare a breve, ma il Calciomercato Genoa non si ferma qui: l’obiettivo è aggiungere profondità e alternative su entrambe le fasce.

Uno dei nomi più caldi resta quello di Maxwel Cornet, attualmente al West Ham. L’ivoriano, con un passato importante in Ligue 1 e Premier League, rappresenta un profilo ideale per il modulo del Grifone: rapido, duttile e con esperienza internazionale. Il calciomercato Genoa segue con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole che l’operazione non sarà semplice ma potenzialmente alla portata.

Oltre a Cornet, anche Cyril Ngonge, esterno offensivo di proprietà del Napoli, è stato accostato al Genoa. Il belga, che ha trovato poco spazio nella seconda parte della scorsa stagione, potrebbe valutare un trasferimento per avere maggiore continuità. Il club ligure monitora la situazione, pronto a intervenire in caso di apertura da parte dei partenopei.

Il Calciomercato Genoa punta dunque su rinforzi mirati, senza stravolgere l’ossatura della squadra che ha ben figurato nell’ultima stagione. Con Gronbaek in arrivo e nuovi obiettivi nel mirino, il lavoro del direttore sportivo Ottolini prosegue con l’intento di consegnare a mister Gilardino una rosa ancora più competitiva.

Il Grifone vuole alzare l’asticella e prepararsi al meglio per la nuova stagione: il Calciomercato Genoa è in piena attività e nelle prossime settimane potrebbero arrivare importanti sviluppi.