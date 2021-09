Calciomercato Roma: obiettivo Azmoun, può arrivare a giugno al posto di Mayoral

Calciomercato Roma: il club giallorosso vuole a tutti i costi Azmoun: l’attaccante iraniano può arrivare a giugno

Il mercato della Roma è in continuo movimento. Tiago Pinto, infatti, sta lavorando per portare Azmoun nella Capitale. L’attaccante iraniano, contattato in estate, si libera a parametro zero a giugno: può essere il primo rinforzo per l’attacco, considerato che Borja Mayoral, finito nelle retrovie nelle gerarchie degli attaccanti di Mourinho, a fine stagione non sarà riscattato (alla cifra già fissata di venti milioni) e rientrerà al Real Madrid per fine prestito.

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, Azmoun piace molto a Mourinho, che lo avrebbe voluto al Tottenham. Può completare l’attacco con tre prime punte come vuole lo Special One.