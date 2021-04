Calciomercato Roma, obiettivo Koopmeiners: Tiago Pinto ha incontrato gli agenti

Calciomercato Roma: i giallorossi hanno messo gli occhi su Koopmeiners e avrebbero già incontrato gli agenti

La Roma punta alla linea verde in vista del prossimo calciomercato e per il centrocampo hanno messo gli occhi su un giovane talento olandese. Si tratta di Teun Koopmeiners, classe 1998 dell’AZ Alkmaar col vizio del gol che quest’anno ha già messo a segno 17 reti in 36 partite battendo anche il Napoli al Maradona.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già stato un vertice tra gli agenti del calciatore e il general manager giallorosso Tiago Pinto. La richiesta per Koopmeiners è di circa 20 milioni, cifra non esagerato per un elemento della sua età.