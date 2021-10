Calciomercato Roma, cinque milioni sul piatto per Zakaria

Calciomercato Roma, il club giallorosso prepara l’affondo per il centrocampista svizzero a gennaio: i dettagli dell’offerta

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Roma si lavora già al calciomercato di gennaio. Il club giallorosso punta a rinforzare il centrocampo e sta lavorando per presentare un’offerta al Borussia Monchengladbach per il cartellino di Denis Zakaria.

Cinque milioni più eventuali bonus sul piatto o, in alternativa, una percentuale sulla futura rivendita.