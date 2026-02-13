Calciomercato Roma: c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero. In caso di fumata nera, ecco dove potrebbe trasferirsi

Calciomercato Roma: qual è l’ostacolo che al momento frena il rinnovo di contratto di Lorenzo Pellegrini. Tutti i dettagli

«Cadiamo insieme, ci rialziamo insieme». Con questo recente messaggio social, Lorenzo Pellegrini ha ribadito il suo ruolo di guida morale per la Roma. Anche senza il pezzo di stoffa sul braccio sinistro, il numero 7 continua a comportarsi da vero capitano, dentro e fuori dal campo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

La regola delle presenze e lo stallo sul contratto

Le gerarchie interne sono mutate con l’insediamento di Gian Piero Gasperini. L’esperto allenatore ha imposto un criterio oggettivo: la fascia va a chi vanta più presenze. Per questo motivo Pellegrini si trova dietro a Bryan Cristante, attuale primatista, e a -1 da Stephan El Shaarawy, giunto a quota 340 apparizioni in giallorosso.

Il tema più caldo, tuttavia, resta il futuro. Pellegrini è in scadenza di contratto il prossimo 1° luglio, così come El Shaarawy, Zeki Celik e Paulo Dybala. La nuova linea societaria mira a ridurre il monte ingaggi, e i 6 milioni netti percepiti attualmente dal centrocampista rappresentano uno scoglio per il rinnovo. Le sirene della Premier League si fanno insistenti: dopo il West Ham in estate, ora è il Newcastle a monitorare la situazione.

Il piano tattico contro il Napoli di Conte

Nonostante il futuro incerto e qualche fatica in zona gol, Gasperini non rinuncia alla duttilità di Pellegrini. Smaltito in anticipo un infortunio muscolare a dicembre, il giocatore è diventato il vero equilibratore della squadra. Il suo compito è cucire il gioco tra mediana e trequarti, innescando attaccanti veloci come Donyell Malen e Matías Soulé.

Il prossimo banco di prova sarà la delicata sfida contro il Napoli di Antonio Conte, estimatore di lunga data di Pellegrini. In una partita che si preannuncia molto fisica, Gasperini potrebbe schierare il suo numero 7 dall’inizio per garantire maggiore tenuta difensiva, riservandosi di inserire a gara in corso giocatori in grado di spaccare il match come Dybala o Bryan Zaragoza.