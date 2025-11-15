Calciomercato Roma, Pellegrini fortemente in bilico per gennaio? Spunta fuori una nuova indiscrezione

Calciomercato Roma: le ultime sul futuro di Pellegrini, tentato dall’Inter. Ecco la situazione attuale dei giallorossi

Il tema più caldo del Calciomercato Roma riguarda senza dubbio il futuro di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, dopo un’estate segnata da numerose voci su una possibile uscita, è riuscito ancora una volta a dimostrare il proprio valore sul campo. Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma, molti pensavano che il suo ruolo potesse ridimensionarsi, ma il centrocampista ha fatto l’opposto: ha conquistato la piena fiducia del tecnico grazie a prestazioni convincenti e personalità.

Nelle ultime settimane Pellegrini è stato protagonista assoluto, contribuendo con gol e assist alla crescita della squadra. Emblematico è stato il gol segnato contro l’Udinese, un sigillo pesante che ha confermato il suo eccellente periodo di forma. Anche grazie al suo contributo, la Roma sta vivendo un avvio di stagione brillante, trovandosi ai vertici della classifica insieme all’Inter. Questa continuità di rendimento ha riacceso l’interesse di diverse big, rendendo il suo nome uno dei più discussi nel Calciomercato Roma.

Il nodo principale resta però la situazione contrattuale. Il suo accordo scade nel 2026, ma, nonostante l’importanza del giocatore, al momento non sono previsti incontri tra la dirigenza giallorossa e l’entourage del centrocampista per discutere un rinnovo. Una stasi che alimenta inevitabilmente le voci di mercato. Secondo diverse fonti, la Roma non avrebbe ancora mostrato l’intenzione di accelerare per blindarlo, lasciando spazio all’interesse di altre big italiane.

Tra queste, Inter e Napoli sono le più attente alla sua situazione. L’Inter, già da tempo sulle tracce del giocatore, vede in Pellegrini un profilo perfetto per qualità tecniche, esperienza e duttilità tattica. Se il rinnovo dovesse tardare, i nerazzurri potrebbero tentare un affondo nelle prossime sessioni di mercato. Tuttavia, la Roma non sembrerebbe intenzionata a cedere il suo capitano già a gennaio, a meno di offerte irrinunciabili.

Nonostante le incertezze legate al Calciomercato Roma, Pellegrini continua a essere decisivo sul campo: 3 gol e 1 assist tra Serie A ed Europa League testimoniano la sua centralità nel progetto tecnico. Il giocatore, da parte sua, non ha mai nascosto il proprio legame con la Roma, ma nel calcio moderno anche le storie più forti possono cambiare rapidamente. Molto dipenderà dai risultati della squadra e dalla volontà del club di investire sul suo futuro.

Il caso Pellegrini resta dunque uno dei dossier più delicati del Calciomercato Roma, da seguire con grande attenzione nei prossimi mesi.

