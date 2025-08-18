Calciomercato Roma, Pellegrini verso l'addio! Dove andrà a finire il capitano giallorosso? - Calcio News 24

Calciomercato Roma: Pellegrini verso l’addio, sirene dalla Premier e ipotesi Fiorentina

Il Calciomercato Roma entra nel vivo e una delle questioni più delicate riguarda il futuro del capitano Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista, classe 1996, ha ancora un anno di contratto con il club giallorosso, ma secondo fonti vicine alla società, la possibilità di un addio a fine estate si fa sempre più concreta. Il giocatore vorrebbe restare per rilanciarsi dopo una stagione complicata, ma la dirigenza sembra aver già preso una direzione diversa.

A far luce sulla situazione ci ha pensato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che in un post Instagram ha scritto parole nette: «Il futuro di Lorenzo alla Roma è scritto da mesi: il contratto, peraltro importante, non gli sarà rinnovato». Una dichiarazione che pesa molto all’interno del panorama del Calciomercato Roma, considerando il ruolo simbolico che Pellegrini ricopre all’interno dello spogliatoio.

Nonostante il legame con la città e il club, Pellegrini è consapevole che la sua permanenza sia tutt’altro che garantita. Zazzaroni ha aggiunto: «Sono affezionato a lui, bravissimo ragazzo, e mi piace il suo calcio tecnico. Vive l’ormai prossima separazione con grande disappunto, continuando tuttavia a pensare di poter recuperare il rapporto».

Le squadre interessate non mancano. In Inghilterra, sia il West Ham che il Tottenham hanno effettuato dei primi sondaggi, mentre in Italia è la Fiorentina ad aver mostrato un interesse concreto. Queste opzioni rappresentano possibili destinazioni all’interno di un Calciomercato Roma che si preannuncia turbolento per quanto riguarda le uscite illustri.

Zazzaroni ha poi concluso con un pensiero personale ma significativo: «Nell’anno del Mondiale ha bisogno di giocare. Da amico (lo dico con un filo di presunzione), gli auguro di trovare lo spazio che insegue. Da giornalista, lo invito a guardare oltre la Roma».

Il Calciomercato Roma, dunque, potrebbe presto vedere l’uscita di scena del suo capitano, simbolo della romanità calcistica degli ultimi anni. Un addio che sarebbe doloroso per tifosi e ambiente, ma forse necessario per entrambe le parti. Nei prossimi giorni, la situazione potrebbe evolversi rapidamente.