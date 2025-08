Calciomercato Roma, quale sarà il futuro di Lorenzo Pellegrini con Gasperini? - Calcio News 24

Calciomercato Roma: il futuro di Lorenzo Pellegrini è sempre più incerto

Il Calciomercato Roma entra in una fase delicata, con una delle questioni più spinose che riguarda il futuro di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, simbolo del club negli ultimi anni, potrebbe infatti essere arrivato al capolinea della sua avventura nella Capitale. Il contratto che lo lega alla Roma scadrà nel giugno 2026, ma ad oggi un eventuale rinnovo appare lontano, mentre cresce l’ipotesi di una cessione già in questa sessione estiva di mercato.

Secondo quanto riportato da Radio CRC, sul centrocampista si sono accesi i riflettori di due club di Premier League: il Bournemouth, il cui direttore sportivo è Tiago Pinto (ex general manager proprio della Roma), e il Crystal Palace. Entrambe le società inglesi avrebbero avviato i primi contatti per sondare la disponibilità del giocatore e valutare un possibile affondo nei prossimi giorni.

Nel frattempo, la dirigenza giallorossa starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di cedere Pellegrini, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta economicamente vantaggiosa. Dopo stagioni caratterizzate da alti e bassi, l’eventuale partenza del capitano potrebbe rappresentare l’occasione per dare nuova linfa al centrocampo e alleggerire il monte ingaggi.

Il Calciomercato Roma, infatti, è orientato verso un profondo rinnovamento della rosa, in linea con le indicazioni del tecnico Gasperini e con la strategia della nuova proprietà, sempre più attenta agli equilibri finanziari. Cedere un giocatore come Pellegrini, cresciuto nel vivaio e legato sentimentalmente alla piazza, non è una scelta semplice, ma potrebbe rivelarsi necessaria per avviare una nuova fase del progetto tecnico.

Nel frattempo, la società si muove anche sul fronte delle entrate, con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo qualora Pellegrini dovesse partire. Sono diversi i profili monitorati, sia in Italia che all’estero, e le prossime settimane saranno cruciali per definire le mosse.

Il Calciomercato Roma, dunque, si preannuncia turbolento e ricco di sviluppi inattesi. Il futuro di Lorenzo Pellegrini resta uno dei principali nodi da sciogliere, ma la sensazione è che la separazione tra il capitano e la sua squadra del cuore possa essere sempre più vicina. I tifosi restano col fiato sospeso, in attesa di capire se davvero un’era sta per concludersi.