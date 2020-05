Calciomercato Roma, Raiola: «Mkhitaryan e l’Arsenal: fake news» – FOTO

Mino Raiola interviene per porre fine alle voci circolate nelle scorse ore e che riguardano il futuro di Henrik Mkhitaryan. L’armeno avrebbe mandato messaggi all’Arsenal per comunicare la propria volontà di dichiarare chiusa l’avventura in Premier League, il procuratore ha smentito.

Ecco il tweet di Raiola: «Mkhitaryan non ha mandato nessun messaggio all’Arsenal. Soprattutto in momenti così, le fake news sono assolutamente inaccettabili».

Mkhitaryan non ha mandato nessun messaggio all’Arsenal. Soprattutto in momenti cosi, le fake news sono assolutamente inaccettabili.

Mkhitaryan did not send any message to Arsenal. Specially in times like these, fake news are completely unacceptable. pic.twitter.com/Fyh35MdO9D

