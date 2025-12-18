Calciomercato Roma, non solo Zirkzee! C’è anche un altro giocatore nel mirino di Gasperini per l’attacco giallorosso: sarà derby con la Lazio per Raspadori!

Calciomercato Roma, non solo Zirkzee! Anche Raspadori tra gli obiettivi dei giallorossi. A Gasperini piace, sarà derby con la Lazio per portarlo in Capitale

La Roma accelera sul mercato offensivo. Non c’è solo Joshua Zirkzee nei piani giallorossi: come svelato da Alfredo Pedullà, il club continua a spingere con decisione per Giacomo Raspadori, attaccante italiano in uscita dall’Atletico Madrid. Un profilo che piace molto a Gian Piero Gasperini, deciso a rafforzare il reparto in vista della seconda parte di stagione.

Raspadori è apprezzato anche dalla Lazio, al momento però ferma sul mercato. Gasperini lo stima da tempo: lo avrebbe voluto a Bergamo e lo considera una seconda punta ideale per il suo sistema. La Roma mantiene contatti diretti con l’entourage del giocatore e valuta tempi e condizioni per affondare il colpo.

Non è escluso un doppio innesto in attacco. Il quadro dipenderà anche dalle uscite: Bailey è in bilico, Tommaso Baldanzi è corteggiato (anche dal Verona), mentre Stephan El Shaarawy è in scadenza. Variabili che possono aprire spazio a un’operazione strutturata su più fronti.

La linea è chiara: esaudire le richieste di Gasperini dopo l’ottimo impatto con l’ambiente giallorosso. Le grandi manovre sono già partite e l’asse offensivo resta la priorità. La Roma prepara l’affondo.