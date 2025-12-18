 Calciomercato Roma, c'è anche Raspadori nel mirino!
Connect with us

Roma News

Calciomercato Roma, non solo Zirkzee! C’è anche un altro giocatore nel mirino di Gasperini per l’attacco giallorosso: sarà derby con la Lazio per Raspadori!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

11 minuti ago

on

By

raspadori roma

Calciomercato Roma, non solo Zirkzee! Anche Raspadori tra gli obiettivi dei giallorossi. A Gasperini piace, sarà derby con la Lazio per portarlo in Capitale

La Roma accelera sul mercato offensivo. Non c’è solo Joshua Zirkzee nei piani giallorossi: come svelato da Alfredo Pedullà, il club continua a spingere con decisione per Giacomo Raspadori, attaccante italiano in uscita dall’Atletico Madrid. Un profilo che piace molto a Gian Piero Gasperini, deciso a rafforzare il reparto in vista della seconda parte di stagione.

Raspadori è apprezzato anche dalla Lazio, al momento però ferma sul mercato. Gasperini lo stima da tempo: lo avrebbe voluto a Bergamo e lo considera una seconda punta ideale per il suo sistema. La Roma mantiene contatti diretti con l’entourage del giocatore e valuta tempi e condizioni per affondare il colpo.

Non è escluso un doppio innesto in attacco. Il quadro dipenderà anche dalle uscite: Bailey è in bilico, Tommaso Baldanzi è corteggiato (anche dal Verona), mentre Stephan El Shaarawy è in scadenza. Variabili che possono aprire spazio a un’operazione strutturata su più fronti.

La linea è chiara: esaudire le richieste di Gasperini dopo l’ottimo impatto con l’ambiente giallorosso. Le grandi manovre sono già partite e l’asse offensivo resta la priorità. La Roma prepara l’affondo.

Related Topics: