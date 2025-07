Calciomercato Roma, Rios si allontana? I giallorossi devono stare attenti a quella rivale - Calcio News 24

Calciomercato Roma, Richard Rios si allontana? Occhio all’interesse di quella rivale sul mercato. Le ultime

Il Calciomercato Roma si complica nella corsa a Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras da tempo nel mirino dei giallorossi per rinforzare la mediana. Tuttavia, nelle ultime ore, il Benfica ha provato un deciso scatto in avanti, tentando il sorpasso sul club capitolino per assicurarsi il giovane talento classe 2000.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Rui Braz, direttore sportivo del Benfica, è già in viaggio dal Portogallo verso Rio de Janeiro per incontrare i dirigenti del Palmeiras. L’obiettivo è definire i dettagli economici dell’operazione e cercare di abbassare la valutazione del giocatore, che attualmente si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Braz punta infatti a chiudere un accordo vantaggioso per le Aquile lusitane, consapevole che si tratta di una trattativa cruciale per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Un elemento che potrebbe favorire il Benfica è la volontà dello stesso Richard Rios, che avrebbe già espresso il proprio gradimento verso la destinazione portoghese. Il centrocampista colombiano è attratto dall’idea di giocare in Champions League, un palcoscenico che la Roma non potrà offrirgli quest’anno, dato che i giallorossi non si sono qualificati per la massima competizione europea. Questo dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo nella scelta finale del giocatore.

Nel frattempo, la Roma resta alla finestra, monitorando con attenzione ogni sviluppo della trattativa. Il club capitolino ha già preso altri provvedimenti sul mercato, come l’arrivo imminente di Neil El Aynaoui dal Lens, operazione da 23 milioni di euro più due di bonus, ma non vuole rinunciare a Richard Rios, considerato un tassello fondamentale per il centrocampo.

Rios ha dimostrato il suo valore nel corso dell’ultima stagione con il Palmeiras, collezionando 36 presenze tra campionato e coppe, con 4 gol e 4 assist all’attivo. Il talento e la giovane età lo rendono un profilo molto appetibile per i club europei.

In conclusione, il Calciomercato Roma vive una fase di tensione e attesa nella corsa a Richard Rios, con il Benfica che prova a inserirsi con forza e la Roma che non intende cedere facilmente. La decisione finale sul futuro del centrocampista colombiano potrebbe arrivare a breve, in seguito agli incontri tra i dirigenti del Benfica e del Palmeiras.