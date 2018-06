Rinnovo Florenzi, la Roma offre 3 milioni a stagione

Rinnovo Florenzi, Roma al lavoro per blindare l’esterno destro: sul piatto 3 milioni di euro più bonus a stagione, le ultime

Rinnovo Florenzi, Monchi prova ad accelerare. La Roma vuole blindare l’esterno destro in scadenza 30 giugno 2019 e finito nel mirino dei top club italiani, in particolare dell’Inter. Ma la trattativa si sta rivelando più complicata del previsto, con una intesa che tarda ad arrivare e i rumors di mercato che influenzano il 27enne…

Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza giallorossa ha messo sul piatto 3 milioni di euro più bonus a stagione: un adeguamento dell’ingaggio importante attraverso il quale il direttore sportivo Monchi spera di arrivare alla fumata bianca. In caso contrario, Florenzi resterà nella Capitale fino al 30 giugno 2019, prima di liberarsi a costo zero.