L’Inter lavora per trovare un nuovo terzino destro. In 6 per rimpiazzare Joao Cancelo. Calciomercato Inter: Vrsaljko, Florenzi, Zappacosta, Vidal, Piccini, Darmian nel mirino

L’Inter cerca un nuovo terzino destro per rimpiazzare Joao Cancelo, tornato al Valencia dopo un anno in prestito. Troppi i 40 milioni di euro per riscattare il portoghese, così l’Inter ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un nuovo terzino destro. Secondo Tuttosport, al momento sono 6 i nomi cerchiati in rosso sul taccuino del direttore sportivo Piero Ausilio. I nerazzurri potrebbero perdere, dopo Cancelo, anche Nagatomo, Dalbert e Santon. Resterebbero così i soli D’Ambrosio e Asamoah, quest’ultimo nuovo colpo a parametro zero. Servono nuovi terzini, soprattutto a destra, e l’Inter continua a pensare ad Alessandro Florenzi della Roma.

Il giocatore ha un solo anno di contratto e senza rinnovo andrà via. Al momento le trattative per il prolungamento non sono ancora iniziate e il giocatore ha iniziato a guardarsi attorno (piace anche alla Juve e al Chelsea). Anche Matteo Darmian è un nome tenuto sotto osservazione ma la Juve è vicina alla chiusura. Ritorno di fiamma per Sime Vrsaljko ma l’Atletico Madrid è un osso duro. Attenzione poi a Davide Zappacosta, valutato circa 20 milioni di euro dal Chelsea. Nel mirino c’è anche Cristiano Piccini dello Sporting Lisbona, un nome proposto alla dirigenza nerazzurra, ma il profilo dell’ex Livorno e Fiorentina non convince del tutto l’Inter. Poi c’è Aleix Vidal che non rientra più nei piani del Barcellona. L’Inter lo ha seguito già in passato e ora potrebbe tornare all’assalto. L’Inter vuole ingaggiarlo in prestito, senza obbligo di riscatto, con diritto a 10-15 milioni.