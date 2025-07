Calciomercato Roma, rinnovo ancora in bilico con Svilar: intanto ci prova il Galatasaray! Ecco l’offerta del club turco

La Roma si muove sul mercato per rafforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, allenatore ex Atalanta noto per il suo gioco offensivo e la valorizzazione dei giovani. Oltre ai nuovi innesti, però, i giallorossi lavorano per trattenere i propri gioielli: tra questi c’è sicuramente Mile Svilar.

Il portiere serbo classe 1999, protagonista di una stagione straordinaria, è stato eletto miglior portiere della Serie A 2023/24. Le sue prestazioni tra i pali hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui il Galatasaray, fresco campione di Turchia.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club di Istanbul ha effettuato i primi sondaggi per Svilar, presentando una proposta economica importante: 6 milioni di euro netti a stagione. Al momento si tratta di un semplice interessamento, ma i turchi potrebbero presto avviare una trattativa formale con la Roma, guidata dal nuovo direttore sportivo Frederic Massara.

Il Galatasaray conferma così il proprio interesse per i talenti della Serie A: oltre a Svilar, il club avrebbe messo nel mirino anche Yann Sommer (portiere dell’Inter) e monitora con attenzione la situazione di Hakan Calhanoglu.

Tuttavia, la Roma non sembra intenzionata a lasciar partire il suo numero uno. Svilar ha un contratto valido fino al 2027 e la società capitolina sta valutando di prolungarlo fino al 2032, sfruttando il nuovo decreto legislativo che consente accordi superiori ai cinque anni. Un rinnovo che avrebbe come obiettivo quello di blindare il giocatore e allontanare definitivamente le sirene estere.

La volontà della Roma è chiara: costruire un progetto solido con Gasperini alla guida e trattenere i talenti già in rosa, a partire proprio da Svilar, che si candida a essere il punto fermo tra i pali anche nella prossima stagione.