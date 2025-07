Calciomercato Roma, Rios si avvicina sempre di più! Cosa manca per la fumata bianca? - Calcio News 24

Calciomercato Roma, obiettivo Richard Rios: si attende la risposta del Palmeiras. La situazione

Il calciomercato Roma entra nel vivo, con la dirigenza giallorossa al lavoro per regalare a Gian Piero Gasperini il primo rinforzo della nuova stagione. L’obiettivo principale è Richard Rios, centrocampista del Palmeiras, profilo ritenuto ideale per rinforzare la mediana della squadra capitolina.

La trattativa è ben avviata e nelle ultime ore la Roma ha presentato un nuovo rilancio ufficiale, alzando la propria offerta oltre i 30 milioni di euro, una cifra molto vicina alle richieste del club brasiliano. In casa giallorossa cresce l’ottimismo per la buona riuscita dell’operazione: si attende una risposta definitiva già nelle prossime ore da parte del Palmeiras, che potrebbe dare il via libera alla cessione.

Nel frattempo, il calciomercato Roma ha subito un piccolo rallentamento su altri fronti. La trattativa con il Lens per El Ayanoui, altro nome seguito per il centrocampo, è stata momentaneamente messa in stand-by proprio perché tutte le attenzioni della società si sono concentrate su Rios, considerato il profilo perfetto per caratteristiche tecniche, età e prospettiva di crescita.

Un dettaglio importante riguarda la concorrenza: secondo quanto filtra da ambienti vicini alla trattativa, il Benfica si sarebbe limitato a un semplice sondaggio sul costo dell’operazione, senza mai presentare un’offerta concreta. Questo rafforza la posizione della Roma, che al momento appare in netto vantaggio per assicurarsi il centrocampista colombiano.

Restano da definire le commissioni per gli agenti del giocatore, ma la società è fiduciosa che anche questo aspetto possa essere risolto senza particolari intoppi. L’eventuale arrivo di Rios sarebbe il primo tassello del nuovo corso tecnico sotto la guida di Gasperini, che ha indicato proprio il centrocampo come reparto prioritario da rinforzare.

Il calciomercato Roma prosegue quindi su binari concreti, con l’obiettivo di chiudere in tempi brevi per poter consegnare al nuovo allenatore una rosa quanto più completa possibile già nella prima fase della preparazione estiva.

Nei prossimi giorni, oltre a Rios, sono attese novità anche su altri fronti, ma per ora tutti i riflettori restano puntati sul centrocampista del Palmeiras, sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa.