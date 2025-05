Calciomercato Roma, movimenti in entrata interessanti: l'asse con quella squadra potrebbe scaturire sorprese - Calcio News 24

Calciomercato Roma, molti movimenti per quanto riguarda l’estate. L’asse con il Milan sarà decisivo per questi giocatori

È ufficialmente cominciata ieri la nuova avventura di Igli Tare come direttore sportivo del Milan. L’annuncio da parte del club rossonero è stato immediatamente seguito dai primi impegni operativi del dirigente, che non ha perso tempo e ha avviato subito i primi contatti di mercato. Tra questi, spicca l’incontro con il direttore sportivo del calciomercato Roma, Florent Ghisolfi, e una delegazione di intermediari guidata dall’agente Giuseppe Riso. L’edizione odierna di Tuttosport analizza i contenuti e le possibili implicazioni future di questo summit.

Tema centrale dell’incontro è stato Alexis Saelemaekers, autore di una stagione molto positiva con la maglia della Roma. Il belga, arrivato in prestito dal Milan, ha convinto tutti nella Capitale, chiudendo il campionato con 7 gol all’attivo in Serie A. Ghisolfi ha ribadito l’interesse del club giallorosso nel trattenere il giocatore, puntando all’acquisto definitivo. Tuttavia, la richiesta economica del Milan, che valuta il cartellino del giocatore tra i 20 e i 25 milioni di euro, rappresenta un ostacolo per la Roma.

Nel corso del colloquio è emersa anche la situazione di Tammy Abraham, attaccante inglese che ha compiuto il percorso opposto a quello di Saelemaekers, approdando a Milano in prestito. Tuttavia, il futuro dell’ex Chelsea appare più incerto: per restare in rossonero, Abraham dovrebbe rivedere al ribasso il proprio ingaggio, ipotesi al momento piuttosto lontana dalla realtà.

Al momento non sembrano esserci margini per un’operazione incrociata che includa entrambi i giocatori, ma la nuova gestione targata Tare lascia intendere che il Milan sarà molto attivo nelle prossime settimane, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva e funzionale al progetto tecnico. I primi segnali sono chiari: si vuole agire con rapidità e decisione sul mercato.