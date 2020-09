Calciomercato Roma: è saltato per ora il passaggio di Alessio Riccardi al Pescara ma può rientrare nell’affare Milik-Under

Come riporta il Corriere dello Sport, è saltato momentaneamente il passaggio di Alessio Riccardi al Pescara. Non è stato trovato l’accordo economico tra le due squadre e al momento l’affare è congelato.

Non tutto è perduto perchè il classe 2001 potrebbe rientrare nell’affare con il Napoli che dovrebbe portare Milik nella capitale e Cengiz Under in Campania.