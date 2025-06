Calciomercato Roma, svelato il futuro di Soulé in casa giallorossa. Ecco il piano visto l'arrivo di Gasperini - Calcio News 24

Calciomercato Roma: Soulé pronto alla consacrazione, resterà in giallorosso sotto la guida di Gasperini

Nel vivo del Calciomercato Roma, una certezza inizia a prendere forma: Matias Soulé resterà nella Capitale almeno per un’altra stagione. Il talento argentino, arrivato in giallorosso un anno fa per 26,5 milioni di euro più 4 di bonus, ha ripercorso i momenti chiave del suo percorso, evidenziando le difficoltà e la crescita che lo hanno portato a diventare centrale nel progetto tecnico.

Soulé ha raccontato i suoi primi mesi a Roma, iniziati sotto la guida di Daniele De Rossi e poi proseguiti con Ivan Juric, un passaggio che lo ha messo a dura prova. «Con Juric ho sofferto, ma poi ho parlato con mister Ranieri, che mi ha detto di rimanere, che la mia occasione sarebbe arrivata. Ora sto giocando, è ciò che volevo», ha dichiarato l’argentino. Un segnale chiaro di come la fiducia e la pazienza stiano dando i frutti sperati.

Nel corso della stagione, per trovare spazio, Soulé ha adattato il suo modo di giocare, spesso ricoprendo il ruolo di esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque. Tagliando dall’esterno verso il centro, è riuscito a lasciare il segno in diverse partite, inclusa quella contro l’Inter. Questa versatilità lo ha reso una pedina importante per la Roma, anche in vista della prossima stagione.

Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, resta da capire quale sarà il ruolo ideale per Soulé. L’ex tecnico dell’Atalanta difficilmente lo utilizzerà da esterno puro, ma più probabilmente come trequartista alle spalle della punta, che sia Dovbyk o un nuovo arrivo dal mercato.

In ogni caso, nel contesto del calciomercato della Roma, Soulé rappresenta un punto fermo. Nonostante un anno fa fosse vicino al Leicester, oggi la volontà è chiara: restare in giallorosso per crescere ancora. L’eventuale salto in Premier League è previsto solo per il futuro, e solo in una big.

Il calciomercato Roma ruota attorno a tanti nomi, ma Soulé sarà certamente tra i protagonisti della stagione 2025-2026.