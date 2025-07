Calciomercato Roma, la strategia shock dei Friedkin. L'Everton compra Wesley per loro: svelato il piano segreto per accontentare Gasperini - Calcio News 24

Calciomercato Roma, la strategia dei giallorossi seguendo le direttive di Gian Piero Gasperini. La situazione

La politica del calciomercato Roma dei Friedkin resta chiara e coerente: investire su giovani di talento, rivendibili in futuro e con ingaggi sostenibili. È questo il diktat che il DS Frederic Massara deve seguire per costruire una squadra a immagine e somiglianza di Gian Piero Gasperini. Il profilo che incarna perfettamente questa filosofia è Wesley Vinícius França Lima, talentuoso esterno brasiliano di 21 anni del Flamengo, messo in cima alla lista dei desideri del tecnico. L’ostacolo principale è il prezzo: il club brasiliano chiede circa 30 milioni di euro, una cifra importante per le casse giallorosse.

Ne parla oggi il Corriere dello Sport, partendo da una considerazione di cui bisogna tenere conto. Per superare i paletti del Fair Play Finanziario, il calciomercato Roma sta studiando una strategia innovativa e audace, una «sinergia» con l’Everton, altro club di proprietà dei Friedkin. L’idea, simile al modello del City Group, sarebbe quella di far acquistare Wesley dal club inglese, che non essendo vincolato dalle stesse restrizioni UEFA, potrebbe sostenere la spesa. Successivamente, il giocatore verrebbe girato alla Roma in prestito con obbligo di riscatto, permettendo così ai giallorossi di posticipare l’esborso economico al prossimo anno, quando il settlement agreement con la UEFA sarà concluso e ci saranno maggiori margini di spesa.

Un piano complesso che dimostra quanto la Roma voglia fare sul serio per Wesley, il cui stipendio non rappresenta un problema.

Tuttavia, Massara si guarda intorno e valuta anche delle alternative. La principale porta a Nadir Zortea, esterno che Gasperini ha già allenato all’Atalanta e che si è messo in luce al Cagliari. Il suo costo, circa 10 milioni, lo rende un’opzione più accessibile. L’ambizione del club, però, potrebbe essere quella di prenderli entrambi, qualora si concretizzassero alcune uscite, per rivoluzionare completamente la fascia destra e congelare momentaneamente altri investimenti, come quello per De Cuyper a sinistra.