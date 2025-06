Calciomercato Roma, il Sunderland vuole Angelino. L’ex ds Ghisolfi interessato al terzino giallorosso

La Roma è alla ricerca di una cessione importante entro il 30 giugno, necessaria per sistemare i conti di bilancio. Tra i nomi in uscita c’è quello di Angelino, terzino sinistro spagnolo arrivato a gennaio e protagonista di una seconda parte di stagione positiva con la maglia giallorossa.

La pista che portava all’Al-Hilal si è definitivamente chiusa, complice la chiusura dell’affare Theo Hernandez da parte del club saudita. Tuttavia, per Angelino si potrebbe aprire una nuova opportunità in Premier League. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’ex direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi, ormai prossimo all’ufficialità come nuovo dirigente del Sunderland, avrebbe messo nel mirino proprio il laterale ex Lipsia e Manchester City.

Ghisolfi conosce bene Angelino e starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta concreta al club capitolino. Il Sunderland, intenzionato a costruire una squadra competitiva per il salto di qualità, vede nello spagnolo un profilo ideale per rinforzare la corsia mancina con esperienza e qualità tecnica.

Dal canto suo, la Roma è disposta a cedere Angelino a fronte di una proposta adeguata. Nonostante il buon rendimento sotto la gestione Ranieri, la priorità della società resta la sostenibilità finanziaria. Il calciatore ha un contratto in essere fino al 30 giugno 2028, e una sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza utile per il bilancio.

Angelino, 27 anni, vanta un palmarès di tutto rispetto con una Coppa di Germania, due Carabao Cup, un Community Shield e una Super Lig. La sua esperienza in top club europei potrebbe convincere il Sunderland a chiudere l’operazione nei prossimi giorni.

Con il tempo che stringe per le scadenze economiche, il futuro di Angelino potrebbe decidersi a breve. La Roma resta in attesa di un’offerta ufficiale, consapevole che una cessione ben strutturata potrebbe dare respiro al mercato in entrata.