Calciomercato Roma, Svilar resta! Il club vuole blindare a tutti i costi i portiere. Non sarà usato per fare cassa

Il calciomercato in entrata della Roma è al momento bloccato. Il nuovo direttore sportivo Frederic Massara deve prima far quadrare i conti, raggiungendo un obiettivo economico imprescindibile: realizzare 15 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno 2025.

I nomi più “caldi” in uscita, capaci di generare incassi rapidi e significativi, sono tre: Mile Svilar, Evan Ndicka e Angelino. Tuttavia, la strategia della Roma è chiara: cedere solo se strettamente necessario, e comunque senza toccare il portiere serbo, vero gioiello della rosa.

Mile Svilar è incedibile: vicino il rinnovo fino al 2033

Nonostante l’interesse di diversi club europei, la Roma ha blindato Mile Svilar. Il club ha scelto di non ascoltare offerte, puntando invece su un rinnovo a lungo termine. Il portiere, protagonista di una stagione straordinaria e miglior estremo difensore della Serie A 2024/25, è considerato un punto fermo della nuova era targata Gian Piero Gasperini.

Secondo fonti vicine alla società, è ormai imminente la firma su un nuovo contratto fino al 2033, sfruttando la nuova norma della Lega Serie A che consente rinnovi fino a otto anni. Una mossa che rappresenta una chiara dichiarazione di intenti: Svilar è il primo pilastro della Roma del futuro.

Ndicka e Angelino sul mercato per fare cassa

A differenza di Svilar, Ndicka e Angelino restano in bilico. Entrambi hanno mercato e potrebbero essere sacrificati per centrare gli obiettivi finanziari richiesti dalla proprietà. In questo contesto, si inserisce anche la separazione da Florent Ghisolfi, ritenuto poco incisivo nella gestione del rinnovo di Svilar, e l’intervento diretto di Claudio Ranieri per ricucire i rapporti col portiere.

La nuova Roma di Gasperini prende forma lentamente, e tutto passa da una gestione oculata del bilancio. Ma una cosa è certa: Svilar non si tocca, e sarà il volto del progetto giallorosso per molti anni a venire.