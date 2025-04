Calciomercato Roma, tutti vogliono Svilar! Il Manchester United si aggiunge alla lunga lista delle pretendenti! Le ultime

Calciomercato Roma, occhi su Svilar! Anche il Manchester United si aggiunge alla lunga lista delle pretendenti! Le ultimissime

Alla vigilia della sfida contro l’Inter, in casa Roma resta aperta la questione del rinnovo di Mile Svilar. Il portiere belga, ormai simbolo per i tifosi e punto fermo per il futuro del club, è ancora in trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2027. La richiesta dell’entourage è di circa 4 milioni di euro annui, mentre la Roma, pur riconoscendone il valore, mantiene una certa distanza sull’ingaggio.

La firma di un quinquennale rappresenterebbe una scelta strategica per Svilar, chiamato a credere nel progetto tecnico del club. Intanto, diversi top club europei, tra cui Manchester United, Bayern Monaco, Chelsea e Manchester City, osservano con interesse la sua crescita. La Roma non esclude l’ipotesi di una cessione, che potrebbe generare una plusvalenza significativa, in un’estate che si prospetta complicata anche dal punto di vista economico.