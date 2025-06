Calciomercato Roma, un rompicapo giallorosso tra rinnovi, acquisti e nuove mosse in estate - Calcio News 24

Calciomercato Roma, Svilar verso il rinnovo, rebus Paredes e il nodo Dybala. La situazione della squadra giallorossa

Il Calciomercato Roma entra nel vivo e la prima questione sembra essere ormai risolta. Il rinnovo di Mile Svilar, protagonista di una seconda parte di stagione da titolare, è vicino alla conclusione. Secondo indiscrezioni, a sbloccare la trattativa sarebbe stato l’intervento decisivo di Claudio Ranieri, figura centrale nel recente rilancio della squadra. L’ex tecnico, subentrato a stagione in corso, avrebbe espresso la sua volontà di trattenere il portiere belga, contribuendo così a una scelta che ha finito per incidere anche sul futuro dirigenziale della società.

Non è un mistero, infatti, che il rapporto tra la Roma e il suo (ex) direttore sportivo Florent Ghisolfi si sia incrinato, portando a una separazione ormai ufficiale. Il prossimo ds, che dovrà essere individuato al più presto, avrà il compito di prendere decisioni strategiche e complesse, a partire dalla situazione di Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino, tornato in giallorosso la scorsa estate, sarebbe vicino a un accordo con il Boca Juniors, secondo quanto riportano i media sudamericani. Lo stesso Paredes non ha mai nascosto il desiderio di concludere la carriera nella sua patria, e il ritorno a Buenos Aires appare sempre più probabile. Tuttavia, il suo contributo nel finale di stagione – complice il rilancio sotto Ranieri e i gol nelle ultime due giornate – rende la sua sostituzione una priorità per il prossimo dirigente del Calciomercato Roma.

Da monitorare anche il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, spesso protagonista sul campo e amatissimo dai tifosi, sarebbe tentato di seguire Paredes in Argentina. A metà luglio la Roma avrebbe previsto un incontro con il suo entourage per discutere un prolungamento di contratto oltre il 2027. Anche il nuovo allenatore Gian Piero Gasperini ha speso parole importanti per lui, confermando la centralità della “Joya” nel progetto tecnico.

Infine, ci sono da gestire i ritorni dei giocatori rientrati dai prestiti, tra cui Abraham, Kumbulla e Hermoso, oltre al rispetto dei vincoli del Fair Play Finanziario. Le cessioni di Le Fée e Dahl hanno portato circa 30 milioni di euro nelle casse giallorosse, ma serviranno ulteriori uscite per permettere nuovi investimenti. In sintesi, il Calciomercato Roma si preannuncia complesso e determinante per il futuro della squadra.