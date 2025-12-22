Calciomercato Roma, Svilar potrebbe salutare? Ecco l’indiscrezione sul portiere giallorosso

Calciomercato Roma, Svilar potrebbe salutare? Spunta fuori una nuova indiscrezione sul portiere giallorosso

Il Calciomercato Roma entra sempre più nel vivo e, inevitabilmente, incrocia anche le strategie delle big del campionato. Tra queste c’è l’Inter, che guarda con grande attenzione alla Capitale per costruire la porta del futuro. Con Yann Sommer destinato con ogni probabilità a lasciare Milano al termine della stagione, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro su più fronti per individuare il profilo ideale a cui affidare i pali negli anni a venire.

Ed è proprio in questo scenario che nasce una suggestione destinata a far rumore anche sul fronte Calciomercato Roma: Mile Svilar è finito nella lista dei desideri dell’Inter. L’indiscrezione, riportata dal Corriere della Sera, parla di un vero e proprio “sogno” per Marotta e Ausilio, affascinati dalla crescita esponenziale del portiere serbo classe 1999. Dopo stagioni di apprendistato, Svilar ha trovato continuità e fiducia a Trigoria, diventando uno dei punti fermi della squadra giallorossa grazie a prestazioni solide e a una personalità sempre più evidente.

Molto dipenderà anche dal futuro di Josep Martinez. L’estremo difensore spagnolo, arrivato dal Genoa con un investimento importante, non ha ancora convinto del tutto la dirigenza nerazzurra. Senza una serie prolungata di prestazioni di alto livello, il suo ruolo rischia di restare quello di alternativa, spingendo l’Inter a valutare con decisione l’affondo su Svilar.

Dal canto suo, la Roma osserva con attenzione. Nel Calciomercato Roma, Svilar rappresenta un patrimonio tecnico e strategico, e solo un’offerta davvero significativa potrebbe far vacillare la società. Inter alla finestra, Roma in attesa: la sfida per la porta è appena cominciata e promette di essere uno dei temi caldi della prossima estate.

