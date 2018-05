Talisca Juventus, nome nuovo per il centrocampista bianconero: secondo la stampa portoghese, è sfida alla Roma per il brasiliano di proprietà Benfica

Nome nuovo per il centrocampo della Juventus: occhi su Anderson Souza Conceicao, meglio noto come Talisca. Secondo quanto rivela la stampa portoghese, i bianconeri si sono iscritti alla lista delle pretendenti per il classe 1994 di Feira de Sentana. Arrivato al Benfica nel 2014 dal Bahia per quasi 5 milioni di euro, il brasiliano è reduce dall’esperienza in prestito in Super Lig al Besiktas: 18 reti e 7 assist tra campionato e Champions League, prestazioni di altissimo livello che non sono passate inosservato ai top club europei.

Monitorato con grande interesse dal Manchester United di Josè Mourinho, Talisca è finito nel mirino della Roma: Monchi ha avviato i contatti con il Benfica per parlare del possibile acquisto del fantasista, ma la contrattazione si è bloccata di fronte alla richiesta di 40 milioni di euro. E ora ecco la Juventus: A Bola sottolinea che la dirigenza della Vecchia Signora ha effettuato un sondaggio con il club portoghese. Da valutare le considerazioni della Roma, con Monchi che non ha intenzione di perdere di vista il brasiliano, considerato l’elemento ideale per rimpolpare la mediana di Eusebio Di Francesco.