Talisca ai compagni: «Vado a giocare in Italia». Colpo Roma?

Il giocatore brasiliano, Anderson Talisca, è uno degli obiettivi di mercato della Roma. Il giocatore avrebbe confidato ai suoi compagni: «Vado a giocare in Italia»

La Roma vuole Berardi e Kluivert ma valuta anche Talisca. Il giocatore brasiliano, classe 1994, potrebbe cambiare maglia a fine stagione. Il giocatore ieri aveva parlato di un possibile trasferimento in Premier League, o meglio, aveva espresso la sua volontà di proseguire la sua carriera in Inghilterra. Oggi è arrivata una nuova indiscrezione sul futuro del giocatore del Besiktas. Il calciatore, secondo Fanatik, avrebbe rivelato ai compagni Adriano, Vagner Love e Quaresma, la sua prossima destinazione: l’Italia. Il giocatore è corteggiato dalla Roma e potrebbe proseguire la sua carriera nella Capitale.

«Ho visto le condizioni per un mio trasferimento alla Roma. Qui al Besiktas ho passato due anni bellissimi ma ora è arrivato il momento di dirsi addio e di provare una nuova esperienza: continuerò la mia carriera in Italia» le parole che avrebbe pronunciato il brasiliano ai suoi compagni di squadra. Nel futuro di Talisca ci sarebbe dunque la Roma. Il club giallorosso sarebbe pronto a investire 30 milioni di euro per ingaggiare il trequartista brasiliano classe ’94 che si è ben comportato nel corso della sua esperienza nel massimo campionato turco.