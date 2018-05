Berardi ha scelto, vuole la Roma. Pronto il doppio colpo con Kluivert

L’attaccante del Sassuolo e l’esterno dell’Ajax sono nel mirino della Roma. Berardi e Justin Kluivert per Di Francesco

Mercato ‘in fasce’ per la Roma. Il club giallorosso lavora per regalare due nuovi esterni d’attacco a mister Eusebio Di Francesco e la scelta sembra essere ricaduta su Justin Kluivert e Domenico Berardi. La Roma è pronta a due nuove ‘scommesse’: il talento dell’Ajax è giovane, è un classe ’99, ma ha fatto molto bene in Olanda, realizzando 10 gol in stagione. L’attaccante classe ’94 del Sassuolo è reduce da due annate non particolarmente positive e potrebbe cambiare aria per uscire dalla sua zona di confort.

Secondo Il Corriere dello Sport, il giocatore neroverde ha scelto la Roma. Il suo rapporto con Di Francesco è ottimo, lo è dai tempi del Sassuolo e i due potrebbero tornare a lavorare insieme. Ora l’esterno ha deciso di voler fare un passo in avanti e vuole provare un’esperienza diversa. Il Sassuolo ritiene concluso il ciclo dell’attaccante calabrese e non si opporrà alla partenza del suo numero 25 ma non concederà sconti nemmeno a Di Francesco. Squinzi non potrà chiedere più 40-50 milioni ma dovrà accontentarsi di una cifra minore. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Roma e Sassuolo per parlarne.