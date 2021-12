Calciomercato Roma, Tiago Pinto guarda in Bundesliga: piace Tolisso

Calciomercato Roma: Tiago Pinto guarda in Bundesliga per rinforza la mediana, piace Tolisso del Bayern Monaco

José Mourinho chiede rinforzi e la Roma proverà ad accontentarlo a gennaio regalandogli almeno il mediano tanto richiesto dallo Special One. E Tiago Pinto starebbe guardando con attenzione in Bundesliga. Oltre a Grillitsch, in scadenza di contratto con l’Hoffenheim, e Roca del Bayern Monaco, i giallorossi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero messo nel mirino soprattutto Corentin Tolisso.

Il francese ha il contratto in scadenza coi bavaresi tra poco più di sei mesi, ha giocato pochissimo in questa stagione e potrebbe quindi andar via a cuor leggero. L’ostacolo principale per la Roma è l’ingaggio da 6,5 milioni, ma il Decreto Crescita potrebbe andare incontro ai giallorossi.